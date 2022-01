இந்தியாவில் தீயாய் பரவும் கொரோனா.. 2 லட்சத்தை நெருங்கிய தினசரி பாதிப்பு! ஓமிக்ரான் பாதிப்பும் உயர்வு

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தினசரி பாதிப்பு 2 லட்சம் பேரை தொடப்போகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாடு முழுவதும் 1,79,723 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 46,569 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். 7,23,619 பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு கடந்த டிசம்பர் மாதம் வரை 10 ஆயிரமாக இருந்த நிலையில் 10 நாட்களுக்கு உள்ளாக மள மள வென அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா மூன்றாவது அலையின் வேகம் மிகத்தீவிரமாக உள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக நாட்டில் கொரோனா பரவல் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. தினசரி பாதிப்பு ஒன்றரை லட்சத்தை தாண்டி பதிவாகி வருகிறது. நேற்று முன் தினம் 1 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 986 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். நேற்றைய தினம் 1 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 632 பேர் தொற்றினால் பாதிக்கப்ட்டனர்.

The daily incidence of corona infection across the country is going to touch 2 lakh people. Corona infections have been confirmed in 1,79,723 people across the country in the last 24 hours. 46,569 people have recovered from the corona infection. 7,23,619 people are being treated in hospitals.