இத்தனை ஆயிரம் கோடியா? டோல்கேட்டில் வருமானம் குவிக்கும் பாஸ்ட்டேக்.. 2022ல் வாய்பிளக்க வைத்த வசூல்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளில் டோல்கேட்டில் பாஸ்ட்டேக் முறையில் சுங்கக்கட்டணம் செலுத்தும் முறை நடைமுறையில் உள்ளது. தற்போது ஆண்டுதோறும் பாஸ்ட்டேக் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் கடந்த 2021யை ஒப்பிடும்போது 2022ல் பாஸ்ட்டேக் முறையில் சுங்கக்கட்டணம் செலுத்துவது என்பது 46 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ள நிலையில் பல ஆயிரம் கோடி வசூல் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் நெடுஞ்சாலைகளில் செல்லும் வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடிகளில் (டோல்கேட்) சுங்கக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த சுங்கக்கட்டணங்கள் மூலம் சாலை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முன்பு வாகன ஓட்டிகள் சுங்கச்சாவடிகளில் வாகனங்களை நிறுத்தி ரொக்கமாக சுங்கக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலை இருந்தது.

இதில் சில சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. அதாவது காலதாமதம் ஏற்பட்டதோடு, எரிபொருளும் வீணானது. மேலும் சில்லரை தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்ததோடு, வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் மத்திய அரசு பாஸ்ட்டேக் முறையை அறிமுகம் செய்தது. இது பொதுமக்களின் நேரத்தை மிச்சமாக்குவதோடு, எரிபொருள் வீணாவதையும் குறைக்கிறது.

English summary

Passage toll payment system is in practice at tollgates on highways in India. In this case, the important information has come out that more than Rs. 50 thousand crores have been collected at the tollgate in the past 2022 and this has increased up to 46 percent compared to the last 2021.