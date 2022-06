இந்தியா நுகர்வு சந்தை மட்டுமல்ல... உலக நாடுகளின் நம்பிக்கை: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

Delhi

டெல்லி: உலக நாடுகள் இந்தியாவை ஒரு மாபெரும் நுகர்வு சந்தையாக மட்டும் பார்க்காமல், நம்பிக்கையுடனும் பார்ப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

நிதி மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஐகானிக் வாரக் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். இது 75ஆவது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும் வகையில், ஜூன் 6ஆம் தேதி முதல் வரும் 11ஆம் தேதி வரை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஜன் சமர்த் தளத்தையும், இரு அமைச்சகங்களின் 8 ஆண்டு கால பயணத்தை விளக்கும் டிஜிட்டல் கண்காட்சியையும் பிரதமர் மோடி அறிமுகம் செய்துவைத்தார். இதுமட்டுமின்றி ரூ.1, ரூ.2, ரூ.10 மற்றும் ரூ.20 ஆகிய நாணயங்களின் தொகுப்பையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

