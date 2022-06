இந்தியாவில் திடீரென உயரும் கொரோனா.. அடுத்த அலையின் தொடக்கமா? காரணங்களை பட்டியலிடும் ஆய்வாளர்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், இது அடுத்த அலைக்குத் தொடக்கமாக இருக்குமோ என்று அச்சம் எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாக மூன்றாவது அலை ஏற்பட்டது. டெல்டா கொரோனாவை போல ஓமிக்ரான் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை.

இதனால் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்த போதிலும், பெரியளவில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படவில்லை. அதேபோல வைரஸ் பாதிப்பும் விரைவில் கட்டுக்குள் வந்தது.

அதிகரிக்கும் கொரோனா பரவல்.. குறைகிறதா பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கான கால அளவு? மத்திய அரசு திட்டம்?

English summary

Reason behind the sudden surge of Coronavirus across the Nation: (இந்தியாவில் வரும் நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்) India might see next wave of Coronavirus soon.