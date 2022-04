உலக அளவில் ராணுவத்திற்கு அதிக செலவு... இந்தியா எத்தனையாவது இடம் தெரியுமா - காரணம் என்ன?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: உலகிலேயே ராணுவத்திற்கு அதிகமாக செலவு செய்யும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது என்று ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (SIPRI) அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் ராணுவச் செலவு 76.6 பில்லியன் டாலர்கள் உலகிலேயே மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக அதிக செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இரண்டாவது ஆண்டாக உலக அளவில் பல நாடுகள் ராணுவத்திற்காகவும் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காகவும் அதிக செலவு செய்கின்றன. இந்தியாவின் ராணுவச் செலவு 76.6 பில்லியன் டாலர்கள் உலகிலேயே மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இது 2020ல் இருந்து 0.9 சதவீதமாகவும், 2012ல் இருந்து 33 சதவீதமாகவும் இருந்தது. உள்நாட்டு ஆயுதத் தொழிலை வலுப்படுத்தும் முயற்சியில், 2021ல் ராணுவ பட்ஜெட்டில் 64 சதவீத மூலதனச் செலவுகள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கு ஒதுக்கப்பட்டன.

Stockholm International Peace Research Institute' என்கிற ஆய்வு நிறுவனம். உலகம் முழுவதும் ராணுவத்துக்கான செலவு செய்யப்படுகிற தொகையை ஆய்வு செய்து புதிய அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி உலகளவில் ராணுவத்துக்கு அதிகம் செலவு செய்யும் நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் முறையே முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. இதில் ஆச்சர்யமான விஷயம் என்னவென்றால் சீனாவும் இந்தியாவும் முதல்முறையாக முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் வந்துள்ளன.

English summary

India’s military spending of 76.6 billion dollor ranked third highest in the world. This was up by 0.9 per cent from 2020 and by 33 per cent from 2012. In a push to strengthen the indigenous arms industry, 64 per cent of capital outlays in the military budget of 2021 were earmarked for acquisitions of domestically produced arms.