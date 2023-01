2022ம் ஆண்டில் பதிவான அதிக அளவிலான மரண தண்டனை.. 20 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு! ஷாக் ரிப்போர்ட்

இதற்கு முன்னர் 2020ம் ஆண்டு கொரோனா தொற்று இந்தியாவை பெரிய அளவில் பாதித்திருந்த நிலையில், அந்த ஆண்டுதான் மரண தண்டனை குறைவாக பதிவாகியிருந்தது.

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு 2022ம் ஆண்டு மரண தண்டனைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. 2022ம் ஆண்டு மட்டும் நாடு முழுவதும் 539 பேர் மரண தண்டனை மூலம் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மரண தண்டனைக்கு எதிரான குரல்கள் சமீபக காலங்களாக தீவிரமாக ஒலித்து வரும் நிலையில் இந்த புள்ளி விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த தகவலை Project 39A எனும் ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, "கடந்த 2016ம் ஆண்டுதான் அதிக அளவில் மரண தண்டனை தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அந்த ஆண்டுதான் அதிகமானோர் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகை காரணமாக இந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்திருக்கிறது.

