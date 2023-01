"இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் அச்சமின்றி வாழலாம்".. ஆனால்.. ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பாகவத் 'பரபர' பேச்சு

Delhi

டெல்லி: இந்தியா எப்போதும் இந்துஸ்தானாகவே இருக்கும் என்றும், ஆனால் முஸ்லிம்களும் இங்கு அச்சமில்லாமல் வாழலாம் எனவும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

"அதே சமயத்தில், தங்கள் பெருமைகள், வரலாறுகள் குறித்து முஸ்லிம்கள் தேவையில்லாமல் தம்பட்டம் அடிக்கக் கூடாது" என்றும் மோகன் பாகவத் கூறினார்.

முஸ்லிம்கள் குறித்த மோகன் பாகவத்தின் இந்த பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் விமர்சனத்திற்கும், விவாதத்திற்கும் வித்திட்டுள்ளது.

இந்தியாவை தாய்நாடாக பார்க்கும் அனைவரும் இந்துக்கள் தான்.. ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேச்சு

RSS chief Mohan Bhagwat has said that India should always remain Hindustan, but Muslims can also live here without fear. His speech goes tredning in social media.