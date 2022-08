இப்போ வலிக்குதா.. உத்தரகாண்ட் எல்லையில் அமெரிக்க ராணுவத்துடன் இந்தியா கூட்டு பயிற்சி.. சீனா குமுறல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான ராணுவ பயிற்சிக்கு சீனா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே அக்டோபர் மாதம் பிரமாண்ட ராணுவ பயிற்சி நடக்கவுள்ளது. இந்தியா, அமெரிக்கா நாடுகள் இணைந்து 'யுத் அப்யாஸ்' என்ற பெயரில் பிரமாண்ட ராணுவ பயிற்சிகளை நடத்தி வருகின்றன. கடைசியாக கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் யூத் அப்யாஸ் பயிற்சி அமெரிக்காவின் அலாஸ்காவில் நடத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில் யுத் அப்யாஸ் ராணுவ பயிற்சி, இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இந்தியாவில் நடத்தப்படுகிறது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஆலி பகுதியில் இப்பயிற்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வரும் அக்டோபர் 18ம் தேதி முதல் 31ம் தேதிவரை நடக்க உள்ளது. இதில் சிக்கலான எண்ணற்ற பயிற்சிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

