"உக்ரைனில் உச்சமடையும் போர்.. எங்கும் செல்ல வேண்டாம்.." இந்திய மாணவர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் போர் தொடர்ந்து வரும் சூழலில், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் சில முக்கிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்த போர் 4 நாட்களைக் கடந்தும் தொடர்கிறது. உக்ரைன் தலைநகரைக் கைப்பற்ற படுவேகமாக ரஷ்ய ராணுவம் முன்னேறி வருகிறது.

இரு தரப்புக்கும் இடையே மோதல் உச்சமடைந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் பெலாரஸ் நாட்டில் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.

India to operate many flights for operation Ganga for Evacuation of Indians from Ukraine via neighboring countries: All things to know about Indian student's in Ukraine.