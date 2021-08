தொழிலதிபர்களுக்கு இந்தியாவை விற்கும் பிரதமர் மோடி.. போராட்ட களத்தில் ராகுல் ஆவேசம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்திய பிரதமர் இந்த நாட்டை பெரும் தொழிலதிபர்களுக்கு விற்பனை செய்து வருவதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார். 60 சதவீதம் மக்களின் குரல் நசுக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.

இதேபோல, ராஜ்யசபாவில் விவாதிக்க விடாமல் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், தாக்கப்பட்டதை பார்க்கும்போது பாகிஸ்தான் எல்லையில் நின்று கொண்டிருந்ததை போல உணர்ந்ததாக சிவசேனா தலைவர் சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்தார்.

பெகாசஸ், விவசாயச் சட்டங்கள் மற்றும் ராஜ்யசபாவில் தங்கள் எம்.பி.க்களை மோசமாக கையாண்டது உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் இன்று பேரணி நடத்தினர்.

Leaders of several opposition parties on Thursday marched in protest against the government on several issues, including Pegasus, farm laws and alleged manhandling of their MPs in Rajya Sabha, with Congress leader Rahul Gandhi saying the voice of people was crushed in Parliament and democracy was "murdered".