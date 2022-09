யாருப்பா நீங்க.. செம ஐடியா! உங்கள நான் கண்டிப்பா மீட் பண்ணணும்! வியந்து பாராட்டிய ஆனந்த் மகேந்திரா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இணையத்தில் மிகவும் ஆக்டிவாக உள்ள ஆனந்த மகேந்திரா தன்னை மிகவும் இம்பிரஸ் செய்த ஒன்றை மனதார பாராட்டி உள்ளார்.

இந்தியாவில் மிகப் பெரிய பணக்காரர்களில் ஒருவர் ஆனந்த் மகேந்திரா. இந்தியக் கிராமப்புறங்களில் இருக்கும் பெரும்பாலான வயல்களில் மகேந்திரா நிறுவனத்தின் டிராக்டர்களே ஆக்கிரமித்து இருக்கும்.

இப்போது விவசாயத்துறை சார்ந்த வாகனங்களைத் தாண்டி கார்கள் உள்ளிட்ட இதர வாகனங்களை உற்பத்தி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். அதேபோல டெக் மகேந்திரா என்ற ஐடி நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருகின்றனர்,

English summary

Anand Mahindra is impressed with this fully-functional portable marriage hall: Anand Mahindra says he like to meet the person behind portable marriage hall.