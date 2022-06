நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறு.. பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு எதிர்ப்பு..தண்டனை தர அரபு நாடுகள் வலியுறுத்தல்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: வெறுப்பு பேச்சுக்காக பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அல்லது தீவிரவாதம், வெறுப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்கும் மிதவாதத்தின் கருத்துகளை குறைத்து மதிப்பிடுவதற்கும் தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என குவைத் அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.

நபிகள் நாயகம் தொடர்பான சர்ச்சை கருத்து குறித்து உரிய விளக்கமளிக்க இந்திய தூதருக்கு கத்தார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. இஸ்லாமிய மதம் பற்றி அவதுாறாக கருத்து தெரிவித்ததற்காக, இந்திய துாதரை நேரில் அழைத்து கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கத்தார் அரசு தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

சமீபத்தில் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப் பேசிய பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா, நபிகள் நாயகம் குறித்து ஆட்சேபத்துக்குரிய வகையில் சில கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து நுபுர் சர்மாவின் பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது கண்டனங்களை பதிவு செய்தனர். பாஜகவின் டெல்லி நிர்வாகியான நவீன்குமார் ஜிந்தால் என்பவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நுபுர் சர்மாவிற்கு ஆதரவாக கருத்து பதிவிட்ட விவகாரமும் பூதாகரமாக வெடித்தது.

The State of Kuwait summons the Ambassador of the Republic of India and hands him a protest note in which it completely rejects and denounces. Qatar urges Indian gov't to make public apology over insulting remarks.