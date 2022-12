பிரியாணி.. விலங்கு வதை என அசைவ பிரியர்களை தடுக்க முடியுமா? உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பரபர வாதம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஜல்லிக்கட்டு தமிழகத்தின் கலாசாரமாகும். சாதி, மதங்களை கடந்து மசூதி, சர்ச்சுகளில் கூட ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. சிலர் வெஜிடேரியன் உணவை சாப்பிடுகிறார்கள். சிலர் அசைவ உணவை சாப்பிடுகிறார்கள். இது நம்நாட்டின் உணவு கலாசாராம் உள்ளது. பிரியாணிக்காக விலங்குகள் பலியிடுவது கலாசாரமாக உள்ளது. இதனால் விலங்கு வதை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கறி சாப்பிடும் அசைவ பிரியர்களை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? என தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பரபரப்பாக வாதிடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமாக ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த 2011ல் காளைகள் காட்சி விலங்குகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டதால் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

பீட்டா உள்ளிட்ட விலங்குகள் நல அமைப்புகள் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த கூடாது என வழக்குகள் தொடர்ந்தன. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு தடை விதித்தது. இந்த தடைக்கு தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

எள்முனையளவும் தவறவிடக்கூடாது.. எடப்பாடி வழிநின்று ஜல்லிக்கட்டு உரிமையை காப்பாற்றுங்க.. மாஜி ஆவேசம்!

English summary

Jallikattu is the culture of Tamil Nadu. Even in mosques and churches Jallikattu is performed across castes and religions. Some eat a vegetarian diet. Some eat non-vegetarian food. It is the food Kalacharam of our country. It is a tradition to sacrifice animals for biryani. Can this prevent non-vegetarians from eating curry under the Prevention of Cruelty to Animals Act? As was argued in the Supreme Court on behalf of the Tamil Nadu government.