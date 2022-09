'ஐடி இளைஞர்களை குறிவைத்து வேலைவாய்ப்பு மோசடி'.. எச்சரிக்கையாக இருக்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஐடி இளைஞர்களை குறிவைத்து போலி வேலை வாய்ப்பு மோசடிகள் நடப்பதாகவும், அத்தகைய கும்பலிடம் இருந்து இளைஞர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு தருவதாக கூறி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த சுமார் 30 இந்திய ஐடி இளைஞர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.

தாய்லாந்து நாட்டின் பாங்காக் விமான நிலையத்தில் இறங்கியதை அடுத்து அவர்கள் அங்கிருந்து மியான்மர் நாட்டுக்கு கடத்தப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The Ministry of External Affairs of India has warned that there are fake job scams targeting IT youth and youth should be alert from such gangs.