சந்திரசேகர ராவை அண்ணா என அழைப்பேன்...என் அம்மாவின் மரணத்திற்கு கூட ஆறுதல் கூறவில்லை - தமிழிசை வேதனை

Delhi

டெல்லி: சந்திரசேகர ராவை எப்போதுமே நான் அண்ணா என்றுதான் அழைப்பேன். எனது தாயின் மரணத்திற்குக் கூட முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் வரவில்லை தொலைபேசியில் கூட ஆறுதல் கூறவில்லை என்று தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தராஜன் வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.

தெலங்கானா மாநில முதல்வரும், தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி தலைவருமான சந்திரசேகர ராவுக்கும், தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கும் இடையே இருந்த மோதல் இப்போது பகிரங்கமாக வெளியாகி உள்ளது. நேற்று முன்தினம் டெல்லி சென்ற தமிழிசை, பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார்.

தொடர்ந்து நேற்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவையும் சந்தித்தார்.

அதன்பின் தெலங்கானா பவனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன், ஹைதராபாத்தில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால் இளைஞர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் புகார் அளித்துள்ளேன். ஊழல் விவகாரம் தொடர்பான புகாரையும் அவரிடம் அளித்துள்ளேன். மாநில அரசுக்கு அடிமட்ட அளவில் மக்களிடையே கடும் எதிர்ப்பு உள்ளது. ஆனால் முன்கூட்டியே அங்கு தேர்தலுக்கு வாய்ப்பில்லை என்றார்.

அம்மா இறந்தப்ப கூட.. டெல்லியில் அமித் ஷாவிடம் தகித்த தமிழிசை.. என்னதான் நடந்தது தெலுங்கானாவில்?

Tamilisai Soundararajan vs K. Chandrasekhara rao: (தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சந்திரசேகர ராவ் மோதல்)I will always call K. Chandrasekhara rao as Anna. Chief Minister Chandrasekhara rao Rao did not even come for my mother's death says Tamilisai Soundararajan