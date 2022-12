டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல்.. ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணித்த கிராம மக்கள்! ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: டெல்லியில் மாநகராட்சி தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள கடேவாரா கிராமத்தினர் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர்.

டெல்லியில் உள்ள 250 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு ஆம் ஆத்மி ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மாநகராட்சி தேர்தலில் பாஜகதான் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த முறை எப்படியாவது பெரும்பான்மையான இடங்களை கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என்று ஆம் ஆத்மியும் காங்கிரசும் முயன்றுகொண்டிருப்பதால் இம்முறை மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

English summary

As the municipal corporation elections are being held in Delhi today, the villagers of Katewara in the north-western part of the state have boycotted the elections saying that they have not been provided with basic facilities.