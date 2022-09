“தமிழே” தெரியாமல் விமர்சனம்? குஷ்பு VS விக்ரமன்.. ஆ.ராசா பேச்சு பற்றி அனல் பறந்த ஆங்கில டிவி விவாதம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: திமுக எம்பி ஆ.ராசா இந்து மதம் பற்றி பேசியது தொடர்பாக ஆங்கில ஊடகத்தில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் தனித்துவத்துக்கு தவறான அர்த்தம் சொன்ன பாஜகவை சேர்ந்த நடிகை குஷ்புவுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் விக்ரமன் சரியான விளக்கத்தை அளித்தார்.

நீலகிரி தொகுதியின் திமுக எம்பியும் முன்னா மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா பேசிய கடந்த 2 நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆ.ராசா தன்னுடைய உரையில், "கிறிஸ்துவராகவோ இஸ்லாமியராகவோ பெர்சியராகவோ இல்லாவிட்டால் நீ இந்துதான் என உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது. இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன்.

ஆ. ராசா போட்ட 5ஜி குண்டு.. டென்ஷனில் பாஜக..

English summary

VCK Vikraman explained the meaning of Tamil word 'Thanithuvam' to the Actress from BJP Kushbhu during the Republic tv debate about the controvisial speech by DMK MP and Former Union Minister A.Raja