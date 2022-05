சிலிண்டர் பயன்பாட்டில் தீண்டாமை... ஏழைகளை விலக்கும் பாஜக... விலை உயர்வுக்கு காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை இன்று ரூ.50 அதிகரித்த நிலையில் கடந்த 8 ஆண்டுகளில் மட்டும் ரூ.585.50 வரை உயர்ந்து தற்போது ரூ.1,015 ஆக விற்பனையாகிறது. இது ஏழை மக்களை சிலிண்டர் பயன்பாட்டில் இருந்து விலக்கி வைக்கும் என காங்கிரஸ் கட்சி, மத்திய பாஜக அரசை விமர்சனம் செய்துள்ளது.

உத்தரபிரதேசம் உள்பட 5 மாநில தேர்தலையொட்டி சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் உயர்த்தப்படாமல் இருந்தன. அதன்பிறகு படிப்படியாக விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டன.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலையை பொறுத்து இந்த பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றன. தற்போது 29 நாட்களாக பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை.

1000 ரூபாயை தாண்டியது வீட்டு கேஸ் சிலிண்டர் விலை... இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி

English summary

The Congress took a jibe at the Centre after the hike in prices of domestic liquified petroleum gas (LPG) by ₹50 per cylinder, saying that it has become out of reach for the poor and middle-class households. And Congress general secretary Randeep Surjewala shared a price comparison of liquified petroleum gas (LPG) between 2014 and 2022.