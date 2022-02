ஹிஜாப் விவகாரம்: முஸ்லிம் பெண்களை ஒடுக்குவதை இந்திய தலைவர்கள் நிறுத்த வேண்டும்.. மலாலா ஆவேசம்!

Delhi

டெல்லி: கர்நாடகாவில் நடந்து வரும் ஹிஜாப் விவகாரம் குறித்து சர்வதேச பெண்ணுரிமை செயல்பாட்டாளரும் நோபல் பரிசு பெற்றவருமான மலாலா யூசுஃப்சாய் குரல் கொடுத்துள்ளார். .

கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூருவில் உள்ள இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வருவதற்கு எதிராக சில இந்து அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தினர்.இதனால் இஸ்லாமிய மாணவ, மாணவியர்கள், குல்லா, ஹிஜாப், பருதா, புர்கா போன்றவை அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு வரத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

பெரும் எதிர்பார்ப்பு.. ஹிஜாப் என்பது அடிப்படை உரிமையா? கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

Malala Yousafzai, an international feminist activist and Nobel laureate, has spoken out on the ongoing hijab issue in Karnataka. BJP National Secretary CD Ravi has responded to Malala Yousafzai's comment