வாங்க டீ சாப்பிடலாம் கூப்பிட்ட சோனியா.. விரும்பி சென்ற மம்தா.. 'கலகலத்த 10 ஜன்பாத் வீடு'

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரும், மேற்கு வங்க முதல்வருமான மம்தா பானார்ஜி இன்று டெல்லி சென்றார். புது டெல்லியில் உள்ள நம்பர் 10 ஜன்பாத் வீட்டிற்கு சென்றார். அந்த வீடு தான் காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியின் இல்லம்.

சோனியா காந்தியை சந்தித்த மம்தா பானார்ஜி, அங்கு அவருடன் டீ சாப்பிட்டார். இந்த சந்திப்பின் போது காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் உடன் இருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது.

மே மாதம் நடந்த மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பின் மம்தா பானர்ஜி முதல்முறையாக டெல்லிக்கு வருகை தந்தார். ஐந்து நாள் பயணமாக டெல்லி வந்துள்ள மம்தா பானர்ஜி பல எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறார். முன்னதாக நேற்று மரியாதை நிமர்த்தமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் சந்தித்து பேசினார்.

பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் சீரியசாக களமிறங்கிவிட்டால் 6 மாதத்தில் தலைகீழ்தான்- மமதா நம்பிக்கை

English summary

west bengal chief minister Mamata Banerjee met Congress president Sonia Gandhi for tea at her residence, 10 Janpath, in New Delhi on Wednesday. Congress leader Rahul Gandhi was also present during this meeting, Sources said.