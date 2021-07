நெருங்கிவரும் காங்கிரஸ்..தேசியளவில் பாஜகவுக்கு எதிராக மாபெரும் கூட்டணி..மம்தாவின் அட்டகாசமான வியூகம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வரும் 2024ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் தேசியளவில் பாஜகவுக்கு எதிராக மாபெரும் கூட்டணி கட்டமைக்கும் முயற்சிகளை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி சத்தமில்லாமல் தொடங்கிவிட்டார்.

அடுத்த ஆண்டு உத்தரப் பிரதேசம் தொடங்கி குஜராத், பஞ்சாப் என ஏழு மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற அனைத்து ஆறு மாநிலங்களிலும் பாஜக அல்லது பாஜக கூட்டணி ஆட்சியில் உள்ளது.

தேசியளவில் ஒத்த கருத்துள்ள அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டணியை அமைக்க பல்வேறு கட்சிகளும் தொடர்ந்து முயன்று வருகின்றன.

ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக்கடலில் புனித நீராடிய பக்தர்கள் - தீர்த்தக்கிணறுகளை திறக்க கோரிக்கை

English summary

Mamata Banerjee has been trying to bring like-minded parties on the same page. In the coming days, Mamata is going to visit the capital during which she is expected to meet opposition parties to chalk out a roadmap for the 2024 polls.