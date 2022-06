யாத்திரை செல்லுங்கள்..ஆன்மீகத்தை மட்டுமல்ல ஒரே பாரதம்; உன்னத பாரதத்தையும் தரிசிக்கலாம்: பிரதமர் மோடி

Delhi

டெல்லி: நாட்டு மக்கள் ஒரு யாத்திரையை மேற்கொண்டால், உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தோடு கூடவே, ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தையும் தரிசிக்க முடியும் என்று பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

மன்கிபாத் வானொலி நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி யாத்திரைகள் குறித்து பேசியதாவது: நமது உபநிஷதங்களில் ஒரு உயிர் மந்திரம் உண்டு - சரைவேதி சரைவேதி சரைவேதி - நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மந்திரத்தைக் கேட்டிருக்கலாம். இதன் பொருள் - சென்று கொண்டே இரு, சென்று கொண்டே இரு என்பது தான். இந்த மந்திரம் நமது தேசத்திலே ஏன் மிகவும் விரும்பப்படும் ஒன்றாக இருக்கிறது என்றால், தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருத்தல், இயங்கிக் கொண்டு இருத்தல் என்பது தான் நமது இயல்புநிலை.

ஒரு நாடு என்ற முறையிலே, நாம், ஆயிரக்கணக்கான வளர்ச்சிப் பயணத்தை மேற்கொண்டு தான் இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். ஒரு சமுதாயம் என்ற வகையிலே, நாம் எப்போதும், புதிய எண்ணங்கள், புதிய மாற்றங்களை ஏற்றுக் கொண்டு முன்னேறிச் சென்றிருக்கிறோம். இதன் பின்னே, நமது கலாச்சார வேகத் தன்மை, பயணங்கள் ஆகியவற்றின் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்கிறது. ஆகையினால் தான் நமது ரிஷிகளும் முனிவர்களும், தீர்த்தயாத்திரை போன்ற தார்மீகக் கடமைகளை நமக்கு அளித்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு தீர்த்த யாத்திரைகளை நாம் அனைவரும் மேற்கொள்கிறோம்.

PM Modi said that . If you go spiritual journeys you will also have a glance of Ek Bharat- Shreshtha Bharat along with spirituality.