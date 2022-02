நம்பர் 1.. மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து நிரூபிக்கும் தமிழகம்.. அமைச்சர் மா.சு. போட்ட சூப்பர் ட்வீட்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம்தான் நம்பர் 1 என்பதை மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து நிரூபித்துக் கொண்டே வரும் நிலையில் நம்பர் 1 அமைச்சர் என்ற பெருமையும் கிடைத்துள்ளது.

ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் வளர்ச்சியில் முதலிடத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றுதான் மாநில அரசுகள் கருதும். அந்த வகையில் அதிமுக ஆட்சியிலும் தமிழகம் பல்வேறு துறைகளில் தேசிய அளவில் முதலிடம் பிடித்து வந்தது.

அது போல் தற்போது திமுக ஆட்சியிலும் தமிழகம் பல துறைகளில் முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்ற போது அவர் கூறியது தமிழகத்தை முதல் மாநிலமாக மாற்றுவேன் என்றார். அது போல் நான் முதன்மையிடத்தில் இருப்பது முக்கியமல்ல, நம் மாநிலம் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என அவ்வப்போது கூறுவார்.

English summary

Minister Ma Subramanian says that he won first place in Walk and Cycle challenge which was conducted by Centre.