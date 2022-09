பழைய வழக்கு.. புது கணக்கு.. 'நெருக்கும் டெல்லி'.. செந்தில் பாலாஜியின் அட்வான்ஸ் மூவ்.. தப்பிப்பாரா?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : நாடு முழுவதும் எதிர்க்கட்சியினர் மீதான அமலாக்கத்துறையின் பிடி இறுகி வரும் நிலையில், அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பிய விவகாரம் தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

போக்குவரத்து துறை நியமன முறைகேடு புகார் தொடர்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட மூவர் மீது மேலும் நடவடிக்கை எடுக்க அமலாக்கத் துறைக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதனை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யக்கூடும் என்பதை உணர்ந்த செந்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் பல்வேறு கட்சிகளின் முக்கிய பிரமுகர்கள் மீது அமலாக்கத்துறை விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. இதற்குப் பின்னணியில் பல்வேறு அரசியல் கணக்குகள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

English summary

A caveat petition has been filed in the Supreme Court on behalf of Minister Senthil Balaji, after Chennai High Court has ordered the Enforcement Department to restrain from taking further action.