மத்திய அமைச்சர்கள் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி, ஆர்சிபி சிங் திடீர் ராஜினாமா! அடுத்தடுத்து அறிவிப்பு

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்து வந்த முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி மற்றும் மத்திய உருக்குத்துறை அமைச்சர் ஆர்.சி.பி.சிங் ஆகியோர் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் வரும் 24ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் வரும் ஜூலை 18ம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. இதற்காக பாஜக கூட்டணி தரப்பில் திரெளபதி முர்மு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹா போட்டியிடுகிறார்.

முன்பெல்லாம் ஒன்றாக பண்டிகை கொண்டாடுவோம்... இன்றைய சூழல் முன்பு இல்லை -பிரதமரின் நண்பர் அப்பாஸ்

Mukhtar Abbas Naqvi, who was holding the post of Union Minister for Minority Affairs in the cabinet led by Prime Minister Narendra Modi, has suddenly resigned.