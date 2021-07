தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கூட அமைச்சர் வாய்ப்பு இல்லை? ஏன்? என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு கூட மத்திய அமைச்சர் ஆகும் வாய்ப்பு இந்த முறை இல்லை என்றே டெல்லி வட்டார தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பிரரதமர் மோடியின் இல்லத்திற்கு வந்த புதுமுகங்களில் யாருமே தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இல்லை.

நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் இன்று மாலை நடைபெற உள்ளது. இந்த அமைச்சரவையில் புதுமுகங்கள் 15 இடம் பெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய அமைச்சரவையில் பிரதமர் மோடியைத் தவிர்த்து 21 கேபினட் அமைச்சர்களும், 9 இணை அமைச்சர்களும் (தனிப் பொறுப்பு), 23 இணை அமைச்சர்களும் உள்ளனர். இந்நிலையில் புதிதாக 15 பேர் வரை அமைச்சராக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பான பட்டியல்களும் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

According to local sources in Delhi, not even a single person from Tamil Nadu has a chance to become a Union Minister this time.