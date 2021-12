ஹெலிகாப்டர் விபத்து: நாளை டெல்லி கொண்டு செல்லப்படும் பிபின் ராவத் உடல்! பிரதமர் அஞ்சலி செலுத்துவார்

Delhi

டெல்லி: ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்த முப்படை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவி மற்றும் ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் நாளை மாலை டெல்லி கொண்டு வரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளையே, முழு ராணுவ மரியாதையுடன், நல்லடக்கம் நடைபெறும்.

குன்னூர் அருகேயுள்ள காட்டேரி வனப் பகுதியில், இந்திய விமானப் படையைச் சேர்ந்த எம்ஐ-17வி5 ரக ஹெலிகாப்டர் நொறுங்கி விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

ஹெலிகாப்டரில் 14 பேர் பயணித்தனர். இதில் 13 பேர் உயிரிழந்ததை விமானப் படை உறுதி செய்திருந்தது. இருப்பினும், இதில் பயணித்த முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் இறந்ததை இந்திய விமானப்படை மாலை 6.03 மணிக்கு ட்வீட் செய்து உறுதிப்படுத்தியது.

இந்த விபத்தில் உயிர் பிழைத்த ஒருவர் குரூப் கேப்டன் வருண் சிங் மட்டும்தான். அவர் பலத்த காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். "குரூப் கேப்டன் வருண் சிங் எஸ்சி, டிஎஸ்எஸ்சியில் பணியாற்றுகிறார். காயங்களுடன் வெலிங்டனில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்" என்று விமானப்படை உறுதி செய்தது.

இன்று மீட்பு பணிகள் நிறைவடைய இரவு ஆகிவிட்டது. எனவே, ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவி மற்றும் ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் நாளை மாலை டெல்லி கொண்டு வரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர், பிபின் ராவத் உடலுக்கு, அஞ்சலி செலுத்துவார்கள்.

இதன் பிறகு, நாளை, மாலை, பிபின் ராவத் உடல், முழு ராணுவ மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

