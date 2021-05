இந்தியாவிலேயே அதிக கொரோனா நோயாளிகள்.. முதல் ஐந்தில் மூன்று தென்னிந்தியா. ஷாக் தரும் தமிழகம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : இந்தியாவில் அதிக நோயாளிகள் உள்ள மாநிலங்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் கர்நாடாகவும் மூன்றாவது இடத்தில் கேரளாவும், ஐந்தாவது இடத்தில் தமிழகமும் உள்ளன. தமிழகம் தினசரி அதிக கொரோனா பாதிப்பில் நேற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரே நாளில் 3,10,757 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 2,46,83,242 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 4,077 பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 2,70,321 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

Karnataka tops the list of states with the highest number of patients in India, followed by Kerala and Tamil Nadu. It is shocking that Tamil Nadu has advanced to the third place in the daily high corona impact yesterday.