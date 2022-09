ரேஷன் கடையில் பொங்கிய நிர்மலா சீதாராமன்.. சு.சாமிக்கு வந்த கோபம்.. ஒரே வார்த்தையில் நறுக் ட்வீட்

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: தெலங்கானாவின் காமாரெட்டி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நடந்துகொண்ட விதம் குறித்து பாஜகவின் சுப்ரமணியன் சுவாமி விமர்சித்துள்ளார்.

"முதல்வன்" படத்தில் நாயகன் அர்ஜூன் ஒருநாள் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின், ரேசன் கடையில் நடைபெறும் முறைகேட்டை தட்டி கேட்பதற்காக திடீர் சோதனையில் ஈடுபடுவார். மக்களுக்கான ரேசன் பொருட்கள் சரியாக விநியோகிக்கப்பட வேண்டும் என்ற முறையில், அர்ஜூன் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் மக்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெறும்.

அதுபோல் நேற்று திடீரென மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ரேசன் கடைக்குள் சென்று பொருட்கள் சரியாக விநியோகிக்கப்படுகிறதா, பொருட்களின் தரம் எப்படி உள்ளது என்று கேட்பதற்கு முன், பிரதமர் மோடியின் புகைப்படம் எங்கே என்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பொங்கியுள்ளார். மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இவ்வாறு நடந்துகொண்ட விதம் குறித்து தேசிய அளவில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

பிரதமர் மோடி படம் எங்கே? ரேஷன் கடை ஆய்வில் கலெக்டரை வறுத்தெடுத்த நிர்மலா சீதாராமன்! பரபர தெலுங்கானா

English summary

Nirmala Sitharaman fumes at absence of PM Modi’s picture at Telangana PDS shop. Subramaniyan Swamy says Most shameful display of chumchagiri. At most she could have written to the Minister in charge of PDS complaining about the non display of Modi photo.