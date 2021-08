வெப்பநிலை அதிகரிப்பு.. தமிழகத்தில் இந்த 2 நகரங்கள் கடலுக்குள் மூழ்கும் அபாயம்.. நாசா பகீர் வார்னிங்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: வளரும் நாடுகளுக்கும் சரி, வளர்ந்த நாடுகளுக்கும் சரி பருவநிலை மாற்றம் மிகப்பெரும் சவாலாக இருக்கிறது. இதனால் சராசரி வெப்பநிலை அதிகளவு உயர்ந்து மிகப்பெரும் பாதிப்புகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது.

கடல்நீர் மட்டம் உயருதல், பனிப்பாறைகள் உருகுதல், சுனாமி, புயல், வெள்ளம், வறட்சி ஆகியவற்றுக்கு பருவநிலை மாற்றம்தான் மிகபெரும் காரணமாகும். குறிப்பாக பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக இந்த பூமிப்பந்தின் வெப்பநிலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

English summary

NASA has warned that 12 cities in India are at risk of sinking due to rising temperatures. NASA has advised the world that the problems related to climate change need to be addressed immediately