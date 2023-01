வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் நம்பிக்கையின்மை இருக்கு.. தேர்தல் முடிவினை அறிவிக்க காங்கிரஸ் புது ஐடியா!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பொறுத்தமட்டில் பெரிய அளவில் நம்பிக்கையின்மை உள்ளது எனவே தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிப்பதில் புதிய நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் திக் விஜய் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தி நாடு முழுவதும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். ராகுல் காந்தியுடன் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்களும் யாத்திரையில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

அந்த வகையில் மத்திய பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான திக்விஜய் சிங் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்றுள்ளார்.

English summary

Senior Congress leader Digvijay Singh has said that there is a huge lack of trust in electronic voting machines and therefore a new procedure should be adopted for declaring election results.