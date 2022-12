பிறந்தது புத்தாண்டு 2023! களைகட்டிய கொண்டாட்டங்கள்! நியுலாந்துக்கு முன்னதாகவே கொண்டாடிய நாடுகள்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மகிழ்ச்சி, சோகம், விறுவிறுப்பு, பரபரப்பு என கலந்து கட்டிக் கொடுத்த 2022ஆம் ஆண்டு தற்போது விடை பெற்று இருக்கிறது. நியூசிலாந்துக்கு முன்னதாகவே கிழக்கு பசிபிக் நாடுகளான சமோவா, கிரிப்பட்டி, டோங்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் புத்தாண்டை வரவேற்றுள்ளன.. இதையடுத்து அந்தப் பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டி உள்ளது.

ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் 31ஆம் தேதியான இன்று வரை ஆண்டின் மறக்க முடியாத பல நினைவுகளை கொடுத்த 2022ஆம் ஆண்டு இன்றுடன் விடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டில் ஒவ்வொருவருக்கும் பலவிதமான நினைவலைகள் இருக்கலாம்..

அது மகிழ்ச்சியாகவோ சோகமாகவோ எப்படி வேண்டுமானாலும் அமைந்திருந்தாலும் சில நிகழ்வுகளை அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துவிட முடியாது.. சமூகம், பொருளாதாரம், அரசியல், விளையாட்டு என பல துறைகளில் பல மாற்றங்கள் இந்தாண்டில் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

English summary

The year 2022 has now been ended. Countries like Samoa, Kiribati, Tonga and others in the East Pacific have welcomed the New Year before New Zealand.