சாப்பிட்டு 6 மாதமாச்சு.. வாந்தி வருது.. உலகில் வாழ ஆசை இல்லை.. கவலைபடாதீர்.. நித்திக்கு என்னாச்சு?

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: எனது உடல்நிலை குறித்து சீடர்களும் பக்தர்களும் கவலைக் கொள்ள தேவையில்லை என நித்தியானந்தா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பெண் கடத்தல் மற்றும் பாலியல் பலாத்கார வழக்குகள் தொடர்பாக கர்நாடகா போலீஸாரால் தேடப்பட்டு வருபவர் நித்தியானந்தா. இவர் வெளிநாட்டிற்கு தப்பியோடிவிட்டார்.

அவர் ஆஸ்திரேலியா அருகே ஒரு குட்டி தீவை விலைக்கு வாங்கி அதற்கு கைலாசா என்ற பெயரில் தனி நாடு உருவாக்கி உள்ளதாக அறிவித்து பரபரப்பை கிளப்பியிருந்தார்.

English summary

Nithyananda says his devottees that dont bother about his health. He said in a new FB post.