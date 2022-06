போட்டோ எடுத்து அனுப்பினால் ரூ.500 பரிசு.. வரப்போகிறது 50-50 சட்டம் - நிதின் கட்கரி சொன்ன தகவல்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : தவறான இடங்களில் வாகனத்தை பார்க் செய்தால் அதனை போட்டோ எடுத்து தகவல் அளிப்பவர்களுக்கு 500 ரூபாய் சன்மானம் வழங்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, தவறான இடத்தில் பார்க்கிங் செய்தவர்களிடம் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டால் அதில் 500 ரூபாய் தகவல் அளிப்போருக்கு தரப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.

விரைவில் பார்க்கிங் தொடர்பான இந்த புதிய சட்டத்தை விரைவில் கொண்டு வர இருப்பதாக அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"If Rs1,000 is the fine for a person guilty of the wrong parking, then Rs500 from that amount will go to the person who clicks the picture", says transport minister Nitin Gadkari.