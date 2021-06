'புதிய தலைவலி டெல்டா+.. 3ஆம் அலை ஏற்படுத்தும் என கூற முடியாது, ஆனால்..' எச்சரிக்கும் வல்லுநர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தற்போது உள்ள தரவுகளை வைத்துப் பார்க்கும் போது டெல்டா பிளஸ் கொரோனாவால் 3ஆம் அலை ஏற்படும் என உறுதியாகக் கூற எந்த ஆதாரமும் இல்லை என மருத்துவ வல்லுநர் டாக்டர் அனுராக் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில், டெல்டா வகை கொரோனா மேலும் உருமாறிய டெல்டா பிளஸ்ஸாக மாறியுள்ளது புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த புதிய டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் வேகமாகப் பரவுவதால் மூன்றாம் அலை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாகச் சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

At this point, there is no evidence to suggest that Delta Plus has anything to do with a possible third wave. Corona 2nd wave is not yet over completely.