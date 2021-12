ஆஹா.. "இவர்" ஏன் அப்படி சொல்றாரு.. குண்டை தூக்கி போட்ட குலாம்நபி ஆசாத்.. மலங்க விழிக்கும் காங்கிரஸ்

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: இப்போதைக்கு தனிக்கட்சி துவங்கும் எண்ணம் இல்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் எதுவும் நடக்கலாம் என்று சீனியர் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் சொல்லி உள்ளது, காங்கிரசுக்குள் புயலை கிளப்பி வருகிறது.

வரப்போகும் எம்பி தேர்தலுக்கு இப்போதே தேசிய கட்சிகள் மற்றும் மாநில கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. தேசிய அளவில் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, கடந்த எம்பி தேர்தலில் வெறும் 9.78 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றிருந்தது..

எனவே, இந்த முறையாவது பாஜகவை வீழ்த்திவிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் களம் இறங்கி உள்ளது... அதேபோல, 2019 எம்பி தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜகவுக்கு தேசிய அளவில் பரவலான அதிருப்திகள் மேலோங்கி வருவதால் அதையும் அறுவடை செய்து கொள்ள கணக்கு போட்டு வருகிறது...

English summary

No one can say what will happen next in politics, says Ghulam nabi azad