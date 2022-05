திமுக ஆட்சியை கலைக்க நான் சென்னை வந்தபோது.. சு.சாமி சொன்ன பிளாஷ் பேக்! விடுதலை புலிகளை சீண்டி பதிவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 31வது நினைவுநாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியசாமி அவர் பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ‛‛1991ல் திமுக ஆட்சி கலைப்புக்காக சென்னை வந்தபோது புலி இல்லை. எலி தான் இருந்தது'' என அவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி தமிழ்நாட்டின் ஸ்ரீபெரும்பத்தூரில் 1991ம் ஆண்டு மே 21ம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார். மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலில் அவர் கொல்லப்பட்டார்.

இந்த படுகொலை சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. உலக நாடுகளையும் உற்றுநோக்க வைத்தது.

English summary

BJP Senior Leader Subramaniyan Swamy says, ‛‛LTTE this day in 1991 killed Rajiv Gandhi, a leader who was a dynamic PM. i arrived in chennai on January 29, 1991 supervise as cabinet minister for laaw and justice, No Puli But Eli’’.