நுபுர் சர்மா பற்றி உச்சநீதிமன்ற கருத்து: தலைமை நீதிபதிக்கு முன்னாள் நீதிபதிகள் உட்பட 117 பேர் கடிதம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛நுபுர் சர்மாவின் மனு மீதான விசாரணையின்போது நீதிபதிகளின் அணுகுமுறை எந்த பாராட்டையும் பெறத்தகுதியற்றது. அதோடு உச்சநீதிமன்றத்தின் நேர்மை மற்றும் மரியாதையை பாதிக்கும் வகையில் உள்ளது'' என உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணாவுக்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ்கள் என மொத்தம் 117 பேர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் பற்றி டிவி விவாதத்தில் பாஜகவின் நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் போராட்டங்கள் நடந்தன.

மேலும் முஸ்லிம் நாடுகளில் இருந்தும் கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. இதையடுத்து நுபுர் சர்மா பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

English summary

Nupur Sharma Remark Row: An open letter has been sent to CJI NV Ramana, signed by 15 retired judges, 77 retired bureaucrats and 25 retired armed forces officers, aganist the observation made by Supreme Court Judges. Such an approach of the suprem court deserves no appalaus and impacts the very sanctity and honourt of ther highest court of land.