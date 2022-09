அமித் ஷாவிடம் கொட்டி தீர்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி! நானும் வர்றேன்..பின்னாலே போகும் ஓபிஎஸ்! பரபர டெல்லி!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : அதிமுகவில் நிலவி வரும் அரசியல் சூழல் குறித்து அமித்ஷாவிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதற்காக நேற்று திடீரென டெல்லி சென்ற நிலையில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் தான் என கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அமித் ஷாவை சந்திக்க நேரம் கேட்டி கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஜெயலலிதாவுக்கு பிறராக அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமையாக, நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிறார்கள் என்ற பரபரப்பு அதிமுகவின் நீண்ட காலமாகவே தொற்றிக் கொண்டுள்ளது. தற்போதைய சூழலில் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை தான் ஓங்கி இருக்கிறது.

இதனிடைய கட்சியில் நீண்ட காலமாக பயணிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நான் தான் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என தனது பலத்தை நிரூபிக்க போராடி வருகிறார். இதனால் அதிமுகவில் மீண்டும் மோதல் வெடித்துள்ளது.

English summary

While Edappadi Palaniswami suddenly went to Delhi yesterday to talk to Amit Shah about the prevailing political situation in AIADMK, it has been reported that O. Panneerselvam, who claims to be the AIADMK coordinator, has written a letter asking for time to meet Amit Shah.