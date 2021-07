வயதானவர்களை கொரோனா வைரஸ் மாறுபாடு எளிதாக தாக்குகிறது.. புதிய ஆய்வில் தகவல்.. முழு விவரம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: குறைவான ஆன்டிபாடிகள் இருப்பதால் வயதானவர்கள் கொரோனா வைரஸின் வெவ்வேறு வகைகளால் பாதிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக புதிய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஒரேகான் சுகாதார மற்றும் அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் (OHSU) ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு நடத்திய ஆய்வில் இந்த முடிவு தெரியவந்துள்ளது.

English summary

A new study has found that older people are more likely to be infected with different types of corona virus because they have fewer antibodies