ஓமிக்ரான்: ஜனவரி 03 முதல் 15- 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டம் - மோடி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் 15 முதல் 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். உலகின் முதல் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவலை எதிர்கொள்ள நாடு தயாராக இருப்பதாகவும் அனைத்து வகையான கட்டமைப்பு வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். 18 லட்சம் கொரோனா படுக்கைகளை தயார் நிலையில் இருப்பதால் மக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஓமிக்ரானை எதிர்கொள்ள பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பல மாநிலங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டள்ளது. இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி இன்று நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றினார்.

ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் நாம் அனைவரும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

18 லட்சம் கொரோனா சிகிச்சை படுக்கைகள் தயாராக உள்ளன.

மக்கள் தடுப்பூசி போடுவது அவசியம், முகக்கவசம் பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்வப்போது கை கழுவ மறக்கக் கூடாது என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.

மருத்துவமனையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் தயாராக உள்ளன. தடுப்பூசிதான் மிகப்பெரிய ஆயுதமாகும்.

குழந்தைகளுக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கவும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் 15 முதல் 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளன. உலகின் முதல் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஜனவரி 10 முதல் முன்களப்பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that people between the ages of 15 and 18 will be vaccinated from January 3. The world's first DNA vaccine is about to be introduced. Prime Minister Modi has said that the country is ready to face the spread of the Omicron virus and all kinds of infrastructure has been put in place.