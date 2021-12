தேசிய கடற்படை தினம்.. ட்விட்டரில் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இந்திய கடற்படை தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திரமோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 1971-ஆம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே போர் நடைபெற்றது. போரின்போது கராச்சி துறைமுகத்தில் தாக்க இந்திய கடற்படை முடிவு செய்தது. பாகிஸ்தான் கடற்படையின் தலைமையகம் மற்றும் அனைத்து கப்பற்படை தொகுதிகளும் கராச்சி நகரிலேயே விளங்கியதால் கடல் சார்ந்த வணிகத்தின் முக்கிய மையமாகவும் விளங்கியது.

ஆகையால் பாகிஸ்தானின் மேலிடத்துக்கு கராச்சி துறைமுக பாதுகாப்பு முதன்மையாக இருந்ததால் வான் வழியாகவும் கடல் வழியாகவும் அந்த துறைமுகத்துக்கு பலத்த பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்தநிலையில் டிசம்பர் 4ஆம் தேதியன்று இந்திய கடற்படை கராச்சி துறைமுகம் மீது ஒரு அவசர கடல்வழி தாக்குதலை நடத்தியது. இந்தப் படை நடவடிக்கைக்கான பணியில் 3 வீத்யூத் ரக ஏவுகணை படகுகள், ஐஎன்எஸ் நிபட், ஐஎன்எஸ் நிர்கட் மற்றும் ஐஎன்எஸ் வீர் ஆகிய கப்பல்களும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது.

உருவானது ஜவாத் புயல்.. பயணம் செய்யப்போகும் பாதை எங்கே? அறிவித்த இந்திய வானிலை மையம்

English summary

During the 1972 war with Pakistan, the Indian Navy successfully attacked the Pakistani port of Karachi and caused extensive damage. Prime Minister Modi has taken to his Twitter page to congratulate him on the occasion of National Naval Day.