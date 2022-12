கைகோர்த்த விஜயபாஸ்கர், ஓபிஎஸ்.. ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் பரபர வாதம்! சுப்ரீம் கோர்ட் சரமாரி கேள்வி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு எதிராக பீட்டா உள்ளிட்ட அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கில் விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம், ரவீந்திரநாத், விஜயபாஸ்கர் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், தமிழக அரசு தரப்புக்கு சாதகமான வாதங்களை எடுத்து வைத்தனர்.

வெளிநாட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுபவர்கள் தமிழ் கலாச்சாரம் குறித்து கூற எந்த உரிமையும் இல்லை என விஜயபாஸ்கர் தரப்பு வாதிட்டது.

தமிழ் கலாச்சாரம், விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் ஆகியவற்றில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்யக்கூடாது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் ரவீந்திரநாத் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டனர்.

பீட்டா அமைப்பு, ஜல்லிக்கட்டில் காயமடைந்தது தொடர்பான புகைப்படங்களைக் காட்டியதை அடுத்து, அவர்களுக்கு நீதிபதிகள் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினர்

English summary

While the investigation is going on in the case of PETA and other organizations against Jallikattu, O.Panneerselvam, Ravindranath and Vijayabaskar's advocates have put favorable arguments for the Tamil Nadu government.