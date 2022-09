வரிக்குதிரைகளுக்கு நடுவே ஒரு சிங்கம் பதுங்கியிருக்கு! உங்களுக்கு தெரியுதா? கண்டுபிடிச்சா ஸ்மார்ட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆப்டிகல் இல்யூசன் படத்தில் வரிக்குதிரைகளுக்கு இடையே ஒரு சிங்கம் பதுங்கியிருக்கிறது. அந்த சிங்கத்தை 10 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்க ஸ்மார்ட் தான்..

எப்போதும் சமூக வலைத்தளத்தில் ஆப்டிகல் இல்யூசன் படங்களுக்கு தனி இடம் உண்டு என்றே சொல்லலாம்.

ஆப்டிகல் இல்யூசன் படங்களில் மறைந்திருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நம் கண்கள் தேடும் போது முதலில் குழம்பிவிடும்.

English summary

The optical illusion shown here shows a lion lurking among zebras. You are smart if you find that lion in 10 seconds.