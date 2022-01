160 கோடி தடுப்பூசிகள்.. தொடர்ந்து முன்னிலையில் இந்தியா.. இனியாவது கட்டுக்குள் வருமா கொரோனா?

Delhi

oi-Logi

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் இதுவரை 161 கோடி தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசியை ஆயுதமாக உலகநாடுகள் பார்த்துவருகின்றன. எல்லா நாடுகளும் தடுப்பூசி போடுவதை ஊக்குவித்து வருகின்றன.

உலக அளவில் இதுவரை 975 கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவிலும் தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரமாக நடந்துவருகிறது. இந்தியாவில் இதுவரை 161.05 கோடியைத் தாண்டி தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Vaccination is also in full swing in India. The central government has said that 161 crore vaccines have been given in India so far