4 நாட்களில் பெரிய மாற்றம்.. தமிழகம், ஆந்திராவிற்கு அதிகம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆக்சிஜன் ரயில்கள்!

டெல்லி: இந்தியாவின் ஆக்ஸிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் அண்மைக் காலததில் தென் மாநிலங்களுக்கு அதிகம் சென்று வருகின்றன. ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் வழங்கப்படுவது கடந்த நான்கு நாட்களில் மிகவும் வேகமாக அதிகரித்துள்ளது.

ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் கோவிட் -19 நோயாளிகளுக்காக மருத்துவ ஆக்ஸிஜனை ஏற்றிச்செல்லும் ரயில்கள் நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளில் மட்டும் 1,142 டன்களை வழங்கி உள்ளன. முன்னதாக மே 20 அன்று 1,118 டன்கள வழங்கி இருந்தது. அந்த சாதனை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 19ம் தேதி முதல் முறையாக ஆக்ஸிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் மாநிலங்களுக்கு மருத்துவ ஆக்சிஜனை வழங்க தொடங்கியது. இந்நிலையில் திங்கட்கிழமையான நேற்று வரை 247 ரயில்களில் 977 க்கும் மேற்பட்ட டேங்கர்களில் 16,023 டன் திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிஜனை பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு ரயில்வே வழங்கியுள்ளது.

Oxygen expresses, the special trains crisscrossing the country to ferry medical oxygen for patients of Covid-19, delivered their highest-ever single-day load of more than 1,142 tonnes on Sunday — beating the previous record of 1,118 tonnes on May 20.