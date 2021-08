தன்னை விமர்சனம் செய்ய மாட்டார்கள் என நினைக்கிறார்.. நிர்மலா சீதாராமன் மீது ப.சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு

Delhi

டெல்லி: மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தன்னை யாரும் விமர்சனம் செய்யமாட்டார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றத்திற்கு நியாயம் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோல் மீதான வரி மூன்று ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு உடனடியாக விலை குறைப்பு நடவடிக்கை அமலுக்கு வந்திருக்கிறது.

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய 7 பேர் கொண்ட குழு.. தமிழக அரசு உத்தரவு

இந்த நிலையில்தான், மத்திய அரசு, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரிகளை குறைத்து விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

FM Nirmala Sitharaman will blame oil bonds of 10 years ago for the price increases. Because FM thinks if nobody understands her, then, nobody will criticise her, says P.Chidambaram.