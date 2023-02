பகுத்தறிவற்ற அவமானகரமான நடவடிக்கை.. சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவி தொகை ரத்து குறித்து ப.சிதம்பரம் சாடல்

மௌலானா ஆசாத் கல்வி உதவி தொகை மூலம் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை என மொத்தம் 1000 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

டெல்லி: ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கான மௌலானா ஆசாத் தேசிய உதவித்தொகையை(MANF) சமீபத்தில் மத்திய அரசு நிறுத்துவதாக அறிவித்தது. இந்நடவடிக்கைக்கு இடதுசாரிகளும், மாணவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் முன்னாள் நிதியமைச்சரும் காங்கிரசின் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் மத்திய அரசு மீது கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.

சுதந்திர போராட்ட தியாகியும், சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கல்வித்துறை அமைச்சருமான மௌலான ஆசாத் பெயரில் கடந்த 2009ம் ஆண்டு முதல் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆராய்ச்சி படிப்பில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் மேற்கொள்ளும் ஆய்வில் திருப்தி இருக்கும் பட்சத்தில் மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த உதவித்தொகை நீடிக்கப்படும்.

இந்த உதவித்தொகையின் மூலம் இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், புத்தம், பார்சி, சீக்கியம், சமணம் என ஆறு சிறுபான்மை சமூகங்களை சேர்ந்தவர்கள் பயனடைந்து வந்தனர். இந்நிலையில் இந்த உதவித்தொகை நிறுத்தப்படுவதாக கடந்த டிசம்பர் மாதம் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி ராணி தெரிவித்தார். இதற்கு இடதுசாரிகள் சார்பிலும் மாணவர் சங்கங்கள் சார்பிலும் கடும் எதிர்ப்பு மேலெழுந்தது. மாணவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட தொடங்கினர்.

The central government recently announced the discontinuation of the Maulana Azad National Fellowship (MANF) for research students. Former finance minister and senior Congress leader B. Chidambaram has strongly criticized the central government while the leftists and students have protested against the move.