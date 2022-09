"ராகுல் தான் காங்கிரஸின் முகம்.." உடைத்து பேசிய சிதம்பரம்! ஒரே அணியில் திரளும் மூத்த தலைவர்கள்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவரைத் தேர்வு செய்ய விரைவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவரைத் தேர்வு செய்யத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அக்டோபர் மாதம் நடைபெற உள்ள இந்தத் தேர்தலில், ராகுல் போட்டியிட வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இருப்பினும், இதைத் திட்டவட்டமாக மறுக்கும் ராகுல் காந்தி போட்டியிடப் போவது இல்லை என்பதில் உறுதியாக உள்ளார். கட்சியைப் பலப்படுத்த அவர் பாத யாத்திரை சென்று வருகிறார்.

English summary

P Chidambaram says Rahul will be face of the congress even not selected as party chief: Congress Chief election Rahul might contest says P Chidambaram.