சீன வெளியுறவு துறை அமைச்சருடன் ஜெயசங்கர் ஆலோசனை.. ஒரு மணி நேரம் நடந்த மீட்டிங்.. பரபர பின்னணி

டெல்லி: இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லையில் மீண்டும் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ள நிலையில், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சீன வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் வாங் யி-யை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லையில் கடந்த ஆண்டு முதலே பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. அதிலும் கல்வான் மோதலுக்கு பிறகு நிலைமை மோசமானது.

இரு தரப்பும் எல்லையில் ராணுவத்தை அதிகளவில் குவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், தலாய் லாமா பிறந்த நாளை கொண்டாடி இந்தியக் கிராமங்களுக்குச் சீன ராணுவம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது.

English summary

Foreign Minister S Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi met today and discussed outstanding issues along the Line of Actual Control. The two in the meeting in Tajikistan that lasted an hour also agreed on calling a meeting between senior military commanders from both sides.